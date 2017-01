MH370: les recherches sous-marine pour retrouver l'épave de l'avion suspendues

Les autorités malaisiennes, chinoises et australiennes avaient prévenu depuis quelques mois, elles ont ce mardi 17 mis leurs "menaces" à exécution. En l'absence de nouvelles découvertes, les gouvernements de ces trois pays ont décidé de suspendre les recherches sous-marine pour retrouver le vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu depuis bientôt trois ans.

Le Boeing 777 avait disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord, peu de temps après son décollage de Kuala Lumpur. L'avion devait rejoindre Pékin. Une vaste zone de 120.000 kilomètres carrés avait été délimitée dans le sud de l'océan indien pour retrouver l'appareil. Les recherches dans ce coin-là n'avaient rien donné mais des débris découverts au large de l'Afrique de l'Est proviendraient du vol MH370. Rien de certifié cependant.

L'Australie, la Malaisie et la Chine avaient précisé qu'une fois cette vaste zone sondée, les recherches seraient terminées. C'est aujourd'hui le cas. Le gouvernement australien a officialisé l'information par voie de communiqué. "Le dernier navire de recherches a quitté la zone de fouille sous-marine. Malgré tous les efforts déployés, faisant appel au meilleur savoir-faire, à une technologie de pointe, ainsi qu'à la modélisation et aux conseils des professionnels les plus qualifiés dans leur domaine, malheureusement, les recherches n'ont pas permis de localiser l'avion" indiquent les autorités dans ce texte également disponible en mandarin.

Les familles des victimes n'ont évidemment pas bien accueilli cette information. Ghislain Wattrelos, qui a perdu deux de ses enfants et son épouse dans l'accident, déclarait il y a quelques jours qu'il ne comprenait pas cette décision, surtout que les recherches devraient se décaler "plus au nord" selon un rapport d'analyse des dérives de l'ATSB australien ("Australian Transport Safety Bureau", l'équivalent du BEA français). "Voice 370", l'association des familles de victimes, avait d'ailleurs fait des demandes en ce sens, mais les autorités compétentes avaient rejeté ces informations en l'absence de preuve supplémentaire.