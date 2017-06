Michael Nyqvist: l'acteur, star de "Millenium" est décédé à l'âge de 56 ans

L'acteur suédois, Michael Nyqvist, est décédé mardi 27 à l'âge de 56 ans. Il a succombé à un cancer du poumon, a annoncé mardi 27 Alissa Goodman, son agent, dans un communiqué, "Au nom de la famille de Michael Nyqvist, c’est avec une profonde tristesse que je vous confirme que notre Michael bien-aimé, l’un des acteurs suédois les plus respectés et accomplis, est décédé entouré de sa famille, après une bataille d’un an contre le cancer du poumon. La bonne humeur et la passion de Michael étaient contagieuses pour ceux qui le connaissaient et l’aimaient. Son charme et son charisme étaient indéniables et son amour pour l’art était évident pour tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec lui". Il laisse derrière lui sa femme et leurs trois enfants.

Né à Stockholm le 8 novembre 1960, Michael Nyqvist s'est fait connaître dans le monde en 2009 après avoir interprété le rôle du journaliste d'investigation Mikael Blomkvist dans l'adaptation cinéma de la saga littéraire Millénium.

Ce rôle a propulsé sa carrière à tel point qu'en 2011, l'acteur suédois a incarné Cobalt, le terroriste et principal méchant de Mission impossible: protocole fantôme. Il a également joué dans John Wick de Chad Stahelski mais aussi dans Colonia de Florian Gallenberger, avec Emma Watson et Daniel Bruhl.

Pour les fans, vous aurez l'occasion de le retrouver dans Radegund, un film de Terrence Malik qui doit sortir en 2018. Au total, Michael Nyqvist a joué 57 rôles à la télévision ou au cinéma.