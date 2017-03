Michaël Youn cloué au lit après s'être blessé sur le tournage des "Bracelets rouges"

Les fans de Michaël Youn ont dû s'inquiéter, brièvement, en découvrant mardi 7 au soir son visage tordu de douleur sur une photo publiée par le comédien sur son compte Instagram. Mais ils ont également dû vite comprendre que les jours de la star n'étaient pas en danger.

Michaël Youn est en effet cloué au lit après un incident survenu sur le tournage de la minisérie Les Bracelets rouges. Rien qui semble bien grave mais le résultat reste très handicapant à en croire l'acteur qui explique avoir tout le haut du corps paralysé. La zone de l'humour, en revanche, ne semble pas atteinte: "Sos Ostéo!!! Les joies du tournage: torticolis, dos et bassin bloqué... L'horreur!", a écrit Michaël Youn en légende de la photo de sa grimace.

Une publication partagée par Michael Youn Officiel (@michaelyoun) le 7 Mars 2017 à 10h03 PST

Compatissant, les fans de l'acteur lui ont adressé de nombreux messages de bon rétablissement, chacun y allant de son petit conseil de grand-mère. Certains se sont moqués gentiment de l'éternel adolescent en lui rappelant qu'il n'est plus si jeune (il est âgé de 43 ans). L'un d'eux se permet même de charrier le malade sur le paradoxe entre son état actuel et sa participation en juin dernier à l'émission A l'état sauvage dans laquelle des célébrités tentent de survivre en pleine nature.

Adapté d'une série à succès espagnole, Les Bracelets rouges raconte les aventures d'enfants hospitalisés qui forment une bande pour combattre ensemble la maladie et les opérations. Le tournage des six épisodes a débuté fin février et devrait durer jusqu'au 20 mai prochain. Elle sera diffusée sur TF1.