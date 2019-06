Mios: un enfant de trois ans se noie dans une piscine

Avec les beaux jours et les fortes chaleurs, viennent aussi les tragiques faits divers de noyade d'enfants dans des piscines privées ou publiques. Un petit garçon de 3 ans est mort noyé dans une piscine privée, dimanche 2 au domicile familial à Mios, près du Bassin d'Arcachon en Gironde. Il aurait brièvement échappé à la surveillance de ses parents.

Selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, la petite victime a été sortie de l'eau par sa mère qui a immédiatement prévenu les secours. Rapidement arrivés sur place, les pompiers ont tout tenté pour ranimer le petit garçon, en vain.

Le procureur de Bordeaux a décidé d'ouvrir une enquête et de transférer le corps du garçon à l'Institut médico-légal pour analyses. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer.

L'agence sanitaire Santé publique France, dans son enquête Noyades 2018 (portant sur la période 1er juin-30 août), avait noté une augmentation du nombre de noyades accidentelles chez les enfants de moins de 6 ans par rapport à l'enquête précédente en 2015 (332 contre 180), mais un nombre stable de noyades suivies de décès (22 contre 23). Elle relevait que 77% de ces décès ont lieu dans la piscine familiale.

Si le nombre d'accidents non fatals augmente tant, ce peut être en partie dû à "des conditions climatiques en termes de températures et d’ensoleillement particulièrement favorables à la baignade, et pour partie par une amélioration du système de surveillance sanitaire des noyades".