Monalisa Perez, une youtubeuse, tue son petit ami en lui tirant dessus pour les besoins d'une vidéo

"Moi et Pedro allons probablement enregistrer la vidéo la plus dangereuse qui soit. C’est son idée, pas la mienne", c'est par ce message menaçant que la jeune youtoubeuse du Minnesota (Etats-Unis) Monalisa Perez (19 ans) avait annoncé sur Twitter mardi 27 son intention de réaliser une nouvelle vidéo avec son petit ami, Pedro Ruiz (22 ans), pour les besoins de leur chaîne YouTube.

Le but de la performance? Savoir si une encyclopédie à couverture rigide pouvait stopper une balle de calibre 50 de Desert Eagle, l'un des pistolets les plus puissants sur le marché. Dans le but avoué d'avoir plus d'audience sur le site de partage de vidéo comme le souligne Buzzfeed.

Comme on pouvait s'y attendre la prestation a tourné au drame. Monalisa Perez a ainsi mis leur plan a exécution, sous les yeux de son fille de trois ans issue d'une première union, mais au moins une balle a traversé l'ouvrage atteignant son compagnon en pleine poitrine. Appelé par la jeune femme en panique, les secours ont tenté en vain de réanimer le jeune homme. La scène a été filmée par deux caméras différentes.

Interrogée par la télévision locale, l’une des tantes de Pedro Ruiz a expliqué que son neveu qui avait déjà parlé de cette idée de vidéo. "Je lui ai dit de ne pas le faire. Il m’a répondu qu’ils voulaient plus de vues, qu’ils voulaient devenir célèbres", a-t-elle expliqué.

Entendu par la police, Monalisa Perez a souligné que son petit ami l'avait convaincu en lui montrant un autre livre sur lequel il avait tiré à bout portant, et que la balle n'aurait pas complètement traversé.

Les deux étaient en couple depuis six ans et attendait un enfant. Monalisa était tombée enceinte de leur premier enfant à 15 ans. Elle a été libérée sous caution mercredi 28 et risque 10 ans prison pour "meurtre au second degré".