Montauban: ce que l'on sait sur le "déséquilibré" qui a agressé une passante avec un couteau

Grosse frayeur dimanche 19 après-midi dans les rues de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, un homme a agressé une passante avec un couteau après une course-poursuite avec la police. Une enquête pour "tentative de meurtre" a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Toulouse.

L'homme à l'origine de cet événement est âgé de 32 ans. Dans la journée de dimanche 19, il été surpris par la police municipale alors qu'il roulait à très grande vitesse sur la rocade de la ville. Une course poursuite a alors été lancée pour tenter d'arrêter le fou du volant.

Mais ce n'est qu'après que l'homme a quitté son véhicule et agressé une femme d'une trentaine d'années que les forces de l'ordre ont fini par l'arrêter. Près de la préfecture, en plein centre ville, il a poignardé la femme de dos au niveau de l'omoplate. Il a ensuite tenté d'agresser un couple de retraités: seul l'homme a été très légèrement blessé, peut-être à cause de la chute.

Cette course folle a finalement été arrêtée net par un agent de la police municipale qui a tiré quatre balles dont deux ont touché le "déséquilibré" à la jambe et à l'abdomen.

Une fois arrêté le fuyard a crié "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand") et "on va tous vous tuer" selon le parquet de Montauban. Le parquet antiterroriste de Paris n'a pas été saisi pour autant: d'après les premiers détails de l'enquête, l'homme originaire de Saint-Denis de la Réunion souffrirait de problèmes psychiatriques et aurait été hospitalisé "au moins trois fois" pour des troubles du genre.

Inconnu des services de police, le Montalbanais n'était pas non plus fiché S, c'est pour ces raisons que les enquêteurs en sont vite arrivés à la conclusion que c'était "l'acte d'un déséquilibré", ainsi la piste du terrorisme a vite été écartée.

Le suspect sera mis en garde à vue dès que son état le permettra: il est encore ce lundi 20 à l'hopital, ses jours ne sont pas en danger.