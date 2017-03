Montluçon: arrestation du chef présumé de la bande qui a massacré trois personnes âgées et violé une femme devant son compagnon

L'équipée sauvage aura secoué la paisible ville de Montluçon dans l'Allier. Le gang d'assassins impliqué dans le meurtre de trois personnes, et le viol d'une femme devant les yeux de son compagnon est maintenant derrière les barreaux pratiquement dans son intégralité.

Vendredi 24, la police a arrêté un adolescent de 17 ans à Clermont-Ferrand, suspecté d'être l'un des éléments central du petit groupe qui a terrorisé la ville. Quatre jeunes ont déjà été appréhendés et mis en examen. Un sixième et dernier individu est toujours recherché. Ce groupe de six a semé la mort et l'horreur dans la petite sous-préfecture du Bourbonnais.

Le vendredi 3 mars, Massimo Degl'Innocenti, 71 ans, ne se présente pas à son poste de livreur de journaux, un travail qui l'occupe quelques heures, en pleine nuit, pour que les exemplaires soient disponibles dans les points de distribution. Un de ses collègues, inquiet face à ce retard exceptionnel, se rend chez lui. C'est un jeune homme qui leur ouvrira la porte avant de leur claquer au nez. La police intervient rapidement, mais l'occupant indésirable a déjà filé. Mais la scène que les forces de l'ordre vont découvrir est abjecte: le septuagénaire est bien là, mort. Sa boîte crânienne a été défoncée. Dans le lit conjugal, son épouse de 85 ans, qui ne pouvait plus se lever depuis un AVC, est également morte. Elle aussi a été massacrée par les agresseurs.

Le 12 mars, c'est de nouveau un couple qui est agressé au petit matin dans son appartement du centre-ville de la commune par deux jeunes. L'homme est frappé dans le dos à coups de hachette. Il survivra à ses blessures, mais ce sera pour être le témoin impuissant d'une scène d'horreur à laquelle il assistera après avoir été ligoté: sa compagne est violée tour à tour par les deux agresseurs, qui partent en emportant les cartes bancaires.

Le 13 mars enfin, c'est une retraitée de 74 ans, Jeanine Ponce, qui est découverte chez elle, gisante au sol, par sa fille. Là encore, c'est à coups de hachette que la paisible septuagénaire a été mise à mort, avant de se voir dérober carte bancaire, argent liquide et bijoux.

Ce même jour, dans la soirée, Zaki A.T. un jeune de 18 ans originaire du département d'outre-mer de Mayotte est arrêté. Trahi par son ADN sur toutes les scènes de crimes, et reconnu par le couple qui a survécu à cette cavale criminelle, il admet sa présence sur les lieux des faits, livre ses complices et explique que le "leader" des attaques est le jeune de 17 ans arrêté dans la préfecture du Puy-de-Dôme.

Zaki A.T. a été identifié par des images de vidéo-surveillance alors qu'il se faisait refouler le 10 mars d'une boîte de nuit de la ville par des videurs auprès desquels il vociférait ivre, et visiblement fier de lui, qu'il était "le tueur de Montluçon".