Montpellier: un homme avoue des actes pédophiles ayant provoqué la mort d'un enfant, le corps introuvable et aucune disparition enregistrée

Dimanche, à Montpellier, un témoignage dénonçait un homme ayant à ses côtés un enfant visiblement dans une posture fâcheuse. Rattrapé, mais arrêté seul, le suspect admet les faits et explique que l'enfant est mort. Or, le corps est introuvable et aucun mineur de l'âge de la victime présumée ne semble avoir disparu.