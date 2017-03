Montpellier: un employé de mairie décède après être tombé du haut de l'Hôtel de ville

Les circonstances du drame sont encore floues. Ce lundi matin vers 11h30, un agent technique de la mairie de Montpellier à Port-Marianne est tombé du sixième étage de l'hôtel de Ville, a rapporté Midi Libre. L'employé âgé d'une cinquantaine d'années qui travaillait pour le service de mobilité de la mairie et de la métropole est mort après s'être défenestré.

Malgré l'intervention des secours rapidement arrivés sur les lieux, l'homme n'a pu être sauvé. Un massage cardiaque lui a été administré et il a été transporté jusqu'au CHU de Montpellier où il est décédé au moment de son admission.

Christian Fina, directeur général des services de la mairie et de la métropole de Montpellier, a précisé vers 15h que les circonstances du drame devaient encore être déterminées. "Dès que nous avons été informés des faits, Monsieur le maire et moi-même, nous nous sommes rendus sur place et avons pu dialoguer avec les services de police et de secours", a-t-il indiqué.

Une enquête de police a été ouverte dans le but de comprendre les circonstances tragiques de ce drame, a également confié Christian Fina, depuis l'hôtel de ville: "c'est à la suite de cette enquête que nous pourrons communiquer de manière un peu plus précise". Afin de soutenir les proches et les collaborateurs de la victime, une cellule psychologique a été mise en place par la ville et la métropole.