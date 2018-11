Montpellier: une voiture fonce plusieurs fois sur des Gilets jaunes (vidéo)

Il y a eu quatre blessés mais le bilan aurait pu être plus lourd voire dramatique. Un automobiliste a foncé délibérément à de nombreuses reprises sur des Gilets jaunes qui manifestaient sur un rond-point de Montpellier samedi 24 au soir.

Selon le site lemouvement.info, qui cite des témoins de la scène, "tout serait parti d'un gamin de 13-14 ans qui aurait pris une claque de la part de l'automobiliste. Le garçon aurait alors donné un coup de pied de colère dans la voiture et le conducteur énervé serait parti en furie, fonçant sur les gilets jaunes". Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux on peut voir le véhicule foncer et reculer à plusieurs reprises dans les manifestants qui tentent de le stopper.

(Attention, les images peuvent choquer)

Selon les témoins, tout serait parti d'un gamin de 13-14 ans qui aurait pris une claque de la part de l'automobiliste. Le garçon aurait alors donné un coup de pied de colère dans la voiture et le conducteur énervé serait parti en furie, fonçant sur les #GiletsJaunes. #Montpellier pic.twitter.com/nogLGAW2z2 — lemouvement.info (@lemouvementinfo) 24 novembre 2018

Au total, quatre personnes ont été légèrement blessées. Deux hommes, l'un âgé de 45 ans et le second de 60 ans, ont été pris en charge par les secours. L'un souffre d'une fracture au tibia, l'autre de la main. Les deux autres personnes ont été soignées sur place par les équipes du Samu.

Le conducteur a pris la fuite mais s'est arrêté un peu plus loin et a appelé les forces de l'ordre pour se constituer prisonnier. Il a été placé en garde à vue dans la foulée. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire.