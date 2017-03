Mort de Shaoyo Liu à Paris: les manifestations seraient infiltrées par des réseaux mafieux

Un Chinois de 56 ans a été tué dimanche 26 dans le XIXe arrondissement de Paris, depuis, des manifestations, et des incidents, se sont succédés dans la capitale en protestation à ce qui est perçu comme une "bavure". Bien que la famille du défunt ait appelé les manifestants au calme mercredi 29, près de 35 personnes ont été interpellées par la police après des débordements.

Une situation suffisamment tendue pour interpeller la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qui s'est penchée sur ces incidents. Selon Le Parisien, une note des services de renseignement rédigée mercredi 29 et classée confidentiel-défense stipule que derrière ses débordements, se sont des réseaux mafieux chinois qui sont à la manœuvre.

Selon cette note, certaines personnes déjà connues des services de police auraient été formellement identifiées lors des événements, dans lesquels elles s'infiltraient. Certaines sont connues des autorités pour des affaires de jeux clandestins, d'autres encore pour proxénétisme.

Ces individus se serviraient des manifestations et de la colère des manifestants chinois pour étendre leur puissance sur la communauté.

De plus, deux leaders de la manifestations seraient l'un proche du Parti communiste chinois et l'autre agent secret mais le mouvement seraient en train de leur échapper. C'est ainsi que Pékin est monté au créneau et a vite demandé à la France des explications et une enquête rapide pour éviter que les réseaux mafieux aient le temps de faire des dégâts.

Selon le rapport de la DGSI, Pékin redoute que la communauté chinoise du XIXe arrondissement collabore avec le réseau mafieux. Car si le régime communiste a de très bons contacts au sein de la communauté chinoise du XIIIe arrondissement, celles du nord de la capitale et d'Aubervilliers sont plus menacées par les groupes criminels.

Un grand stratagème de récupération aurait été mis en place d'après la DGSI, à mille lieues des demandes de vérité de la famille de la victime.