Mort de Théo Hallez: la piste criminelle désormais envisagée

Rebondissement dans l'affaire de la disparition et de la mort du jeune Théo Hallez, 14 ans, à Lens. Si jusqu'alors la thèse du dramatique accident était plutôt avancée par les enquêteurs, de nouvelles analyses pratiquées sur le corps de l’adolescent font avancer la piste criminelle. A tel point que la justice pourrait requalifier les faits en "homicide volontaire".

Le jeune homme avait disparu le 27 mai dernier au matin. Il avait croisé sa mère à son domicile à l'aube le 27 mai dernier alors qu'il rentrait de boîte de nuit. Il lui a dit raccompagner un ami, lequel ne garde aucun souvenir de la soirée. Théo Hallez sera localisé une dernière fois, via son téléphone portable, à 6h28 du matin à Vendin-le-Vieil, en périphérie de Lens, à proximité du domicile de son ami.

Le cadavre de la victime avait finalement été découvert le 2 novembre au soir à Lens dans une boulangerie désaffectée depuis plusieurs années par deux jeunes qui faisaient de l'exploration urbaine. La pièce où se trouvait le corps était fermé à clé. Toutefois, les enquêteurs ont repéré un trou dans la toiture d'où le jeune adolescent a pu chuter. L'autopsie a conclu à une "origine traumatique du décès", ce qui laissait penser à un accident.

Toutefois, comme le révèle La Voix du Nord, des résultats d'analyses consécutifs à l'autopsie du corps de Théo conduisent le parquet à envisager "davantage" la piste du meurtre. "Les types de fractures relevées sur le corps de l’adolescent à la tête, ainsi que ses blessures au niveau du dos, paraissent désormais assez peu compatibles avec une chute depuis le toit de l’entrepôt en question", précise le quotidien.

"Si ce n'est pas une chute, ce sont des coups. Ça pourrait être la conséquence de coups, nous avons des doutes mais aucune certitude", a fait savoir le procureur en charge des investigations. A noter également que le téléphone du jeune adolescent, retrouvé abîmé près de lui doit être analysé. En effet, "des données ont été effacées" ce qui pourrait prouver l'intervention d'un tiers.

"On était à 90% sur la chute accidentelle, on est aujourd'hui plus à 50/50, mais nous attendons les résultats des dernières expertises. On s'oriente davantage sur une possibilité de meurtre", a avancé le parquet de Béthune. Il va demander au juge d'instruction chargé du dossier d'élargir l'information judiciaire à la qualification d'homicide volontaire.