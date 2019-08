Mort d’un bébé de 11 mois à Mulhouse: le père en détention provisoire

Qu’est-il arrivé au petit Shems, 11 mois, décédé samedi matin aux urgences à Mulhouse? C'est la question à laquelle s'attachent à répondre les enquêteurs en charge des investigations ouvertes suite au décès du bébé, potentiellement suite à un accident ou à des maltraitances.

Les parents étant séparés, le père est venu chercher l'enfant chez la mère en ce début de week-end, selon Les Dernières nouvelles d'Alsace. C'est un peu plus tard dans la matinée que tous deux ont débarqué, paniqués, aux urgences de Mulhouse avec le petit en arrêt cardio-respiratoire. Il meurt moins d'une heure plus tard, sans que les médecins n'aient rien pu faire.

Une enquête a été diligentée pour faire toute la lumière sur le drame et la mère et le père ont été placés en garde à vue pour être entendus dans la foulée. Si l'interrogatoire de la maman a été vite levé, toujours selon les DNA. Celle du père a été prolongée.

Selon ses déclarations rapportées par son avocat, son fils aurait commencé à convulser et à présenter des troubles importants. Il aurait alors tenté un massage et un bouche-à-bouche, sans succès, puis appelé la mère et conduit avec elle le petit aux urgences. "Le retour des résultats de l’autopsie permettra certes d’y voir plus clair. Mais pour mon client, nous sommes dans le registre de l’accident et certainement pas dans celui du geste volontaire", a déclaré son avocat.

Le père a été mis en examen et placé en détention provisoire pour violences sur mineur de moins de 15 ans par ascendant ayant entraîné la mort sans intention de la donner.