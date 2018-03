Mort d'une femme et de ses deux enfants dans un accident sur la D38: des éléments troublants

La gendarmerie ne croirait pas à la thèse du simple accident de la route. Une enquête a été ouverte après l'accident de voiture dans lequel une mère de 32 ans et ses deux enfants de 3 ans et 18 mois sont morts entre Sorgues et Bédarrides dans le Vaucluse, lundi 5 au matin.

Selon les premières constatations, la conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un pilier d’un pont de l’autoroute A7 rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La mère de famille et ses deux enfants sont décédés dans l'accident mais les gendarmes ont constaté des éléments troublants.

"La maman est décédée sur le coup. Les pompiers retrouvent aussi l'enfant de 18 mois mort sur le coup, les pompiers ont tenté de réanimer le petit garçon de 3 ans pendant de longues minutes mais ils n'ont pu que constater le décès", a fait savoir un officier au site d'information, précisant qu'aucun des occupants du véhicule ne portait de ceinture de sécurité.

"Un deuxième élément troublant accrédite la thèse d’un coup de folie", explique de son côté le Dauphine Libéré. Et d'ajouter: "Le plus âgé a recraché de l’eau quand les secours ont essayé de l’intuber. Signe qu’il avait les poumons plein de liquide". "La maman était dans un état psychologique fragile et qu’elle venait de se séparer de son compagnon", poursuit le quotidien.

Des autopsies doivent être pratiquées sur les corps des différentes victimes. Elles devraient permettre de faire la lumière sur les circonstances de ce drame et expliquer si il s'agit ou non d'un acte volontaire.