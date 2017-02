Oyonnax: le proviseur du lycée Paul Painlevé s'est suicidé dans l'établissement

Après trois mois de congé maladie, il effectuait son retour au travail cette semaine. Thierry Montagnier, proviseur du lycée Paul Painlevé à Oyonnax (Ain), se serait suicidé jeudi 16 dans le logement de fonction qu'il occupait au sein même de l'établissement scolaire qu'il dirigeait.

Dans un premier temps, Le Progrès, qui a révélé la terrible nouvelle, avait annoncé que l'homme s'était suicidé par pendaison dans son bureau. Mais il aurait donc mis fin à ses jours dans son logement de fonction.

"Le proviseur, on l’avait vu le matin même au salon de la formation et de l’emploi et rien ne pouvait laisser penser que les choses allaient se passer ainsi. L’information a ensuite circulé très vite dans la ville et beaucoup d’élèves ont exprimé leur grande tristesse sur le salon", a témoigné le directeur de cabinet du maire de la ville d'Oyonnax, Pierre-Yves Prigent.

L'émotion était immense ce vendredi 17 au matin dans ce lycée polyvalent proposant, en plus des filières générales, deux bacs technologiques, deux bacs pros, un CAP et un BTS. La mairie a précisé ce vendredi matin qu'une cellule psychologique devait être mise en place pour les élèves (qui n'ont rien vu de la scène), les familles mais aussi les collègues de travail de Thierry Montagnier.

Sur les réseaux sociaux, élèves, anonymes ou proches collaborateurs du proviseur disparu, ont été nombreux à diffuser des messages de tristesse et de soutien pour sa famille.

