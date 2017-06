Mouvement de panique après Juventus-Real Madrid: une femme de 38 ans est morte après 12 jours de coma

Elle s'appelait Erika et avait 38 ans. Elle est décédée dans la nuit de jeudi 15 à ce vendredi 16. Le soir du 3 juin dernier, elle s'était rendue avec son compagnon sur la place San Carlo dans le centre de Turin pour regarder la finale de la Ligue des champions, entre la Juventus et le Real Madrid (victoire 4-1 des Madrilènes), sur l'écran géant mis en place par la mairie.

Mais alors que le match se terminait, plongeant les Turinois dans la tristesse de la défaite, un terrible drame est survenu, rendant tout de suite le football insignifiant. L'explosion de feux d'artifice sauvages a déclenché un mouvement de panique gigantesque, et des milliers de personnes ont été piétinées. Plus de 1.500 blessés avaient été dénombrés, certains dans un état très grave… comme Erika (un petit garçon de 7 ans était aussi resté dans le coma avant de s'en sortir).

Les médias italiens avaient expliqué que la trentenaire s'était retrouvée bloquée contre un mur, et que la pression de la foule avait écrasé sa cage thoracique, provoquant un arrêt cardiaque et la plongeant dans le coma. Dont elle n'est jamais sortie.

La maire de Turin, Chiara Appendino, a rendu hommage à Erika en publiant un court message sur son compte Twitter. "Toute parole serait superflue. En mon nom et en celui de la ville, j'adresse mes condoléances pour la mort d'Erika".

Ogni parola è superflua. A nome mio e della Città esprimo le mie condoglianze per la morte di Erika.Sarà proclamato il lutto cittadino pic.twitter.com/NT6seZW6J4 — Chiara Appendino (@c_appendino) 15 juin 2017

L'hôpital a fait savoir à la presse que les parents d'Erika avaient donné leur accord pour le don de ses organes. Suite à son décès, l'enquête en cours pour déterminer le ou les responsable(s) de ce drame devrait s'orienter sur "l'homicide involontaire" et plus uniquement sur "coups et blessures involontaires".