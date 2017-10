Incendie à Mulhouse: 5 morts dont 4 jeunes enfants, les causes restent inconnues

Le bilan est lourd, très lourd. Cinq personnes ont trouvé la mort à Mulhouse (Haut-Rhin) dont quatre jeunes enfants lors d'un incendie qui s'est déclenché dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 dans un immeuble résidentiel, rue de Saint-Nazaire, dans le quartier de Bourtzwiller.

D'après les premiers éléments connus, le feu s'est déclenché dans les caves de l'immeuble avant qu'une épaisse fumée envahisse la cage d'escalier. Ce sont a priori ces émanations toxiques qui ont provoqué la mort des malheureuses victimes.

Et le bilan pourrait s'alourdir: huit autres personnes ont été conduites à l'hôpital victimes de brûlures ou d'intoxication. Parmi elles, un homme et une femme de 31 ans et un petit garçon de huit ans sont dans un état jugé très sérieux.

Une vingtaine d'autres personnes ont été évacuées dans des conditions délicates via une nacelle des pompiers pour échapper aux flammes et aux émanations de fumée. Il a fallu 50 soldats du feu pour parvenir à maîtriser l'incendie et porter le secours nécessaires aux victimes et aux habitants.

Le bâtiment touché est un logement HLM de quatre étages, décrit par le maire (LR) de Mulhouse Jean Rottner comme "un immeuble en très bon état, situé dans une cité apaisée, où il n’y a pas de difficultés particulières" selon des propos rapporté par l'AFP. L'élu précise que les identités des personnes mortes dans l'incendie sont en train d'être confirmées. "C’est terrible, toute la ville est secouée par ce drame", a ajouté le maire. Les causes précises de ce terrible incendie n'ont pas encore été définies.