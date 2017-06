Fusillade et policier blessé dans le métro de Munich: la thèse de l'attentat écartée [MAJ]

Des coups de feu ont été tirés dans le métro de Munich (Allemagne) ce mardi 13 au matin, révèlent la police et les médias allemands. Selon les premiers éléments dévoilés, les tirs auraient éclaté durant un contrôle de police et auraient fait plusieurs blessés selon la police locale. Celle-ci a cependant annoncé que l'incident était terminé.

"Lors d'une pattrouille de police, des tirs ont éclaté", a-t-elle fait savoir sur son compte Twitter. "Plusieurs personnes ont été blessés par les coups de feu" dont "un officier de police grièvement", précise-t-elle. Et d'assure que la situation dans la zone est sous son contrôle. Un individu a été interpellé. [Mis à jour à 11h20] Il aurait réussi à se saisir de l'arme d'un des policiers avant d'ouvrir le feu et aurait même tenté de pousser l'un d'eux sous les roues d'un train entrant en gare.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 juin 2017