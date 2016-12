Naissance surprise dans un bus à Meaux: la conductrice s'improvise sage-femme

Pour être conductrice de bus, il faut du sang-froid et d'excellents reflexes, Sonia Cottereau l'a prouvé vendredi 16 décembre. Alors que son bus était stationné en gare de Meaux (Seine-et-Marne) vers midi, elle a aidé une femme enceinte a mettre son enfant au monde comme le raconte Le Parisien. Ce jour là, le bus de la compagnie Transdev Marne et Morin avait démarré sa tournée à La Ferté-sous-Jouarre, vers 10h45. A la gare de Meaux, tous les passagers étaient descendus sauf une femme enceinte qui avait poussé un cri en se levant.

Sonia Cottereau s'était alors précipité vers sa passagère et réalisant que la jeune femme était à terme. La conductrice avait rapidement appellé les pompiers. Mais il était trop tard, la future maman avait déjà perdu les eaux et la tête du nouveau né commençait à apparaître. Sans hésiter, Sonia Cottereau s'était alors improvisée sage-femme. "La maman a poussé et la petite est sortie d’un seul coup", a-t-elle raconté précisant qu'elle avait soutenu la tête du bébé.

La conductrice avait également eu la présence d'esprit de vérifier que le cordon ombilical ne s'était pas enroulé autour de la tête de l'enfant. Les deux femmes avaient alors attendu avec angoisse que les premiers cris du bébé retentissent prouvant qu'il avait pris sa première respiration. Sonia avait ensuite emmitouflé l'enfant dans le manteau de sa mère pour le protéger du froid avant que les pompiers interviennent pour prendre en charge la mère et l'enfant. Ils les avaient ensuite emmenés en ambulance.

Suite à cet heureux événement, Sonia avait repris son service avec une heure de retard, son entreprise et les usagers avaient été prévenus. La conductrice s'était ensuite rendue à la maternité de Meaux dans l'après-midi pour voir la maman et découvrir la petite Elsa Cléora. "C'est un beau bébé. Elle est toute mignonne", s'est émue Sonia Cottereau.