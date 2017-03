Nantes: arrêté à 12 ans au volant d'une voiture volée par son cousin de 13 ans avec comme passager un enfant de 7 ans

Les forces de l'ordre ont été particulièrement étonnées de l'âge du contrevenant. Des policiers nantais ont interpellé mardi 14 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), un garçon de 12 ans au volant d'une voiture volée. A ses côtés se trouvait un autre enfant, encore plus jeune, qui n'a que sept printemps révèle France Bleu Loire Océan.

C'est grâce au témoignage d'une femme qui a vu les deux enfants dans la voiture qui circulait à proximité de la zone commerciale d'Atlantis que la police a été prévenue. Elle a appelé les forces de l'ordre au moment où elle s'est aperçue que la voiture manœuvrait pour se garer avenue Jacques Cartier. Une patrouille de la BAC qui passait par là est intervenue et a découvert le véhicule sans ses occupants. Ceux-ci ont découvert que le véhicule en question, une Citroën Saxo apparaissait dans le fichier des voitures volées.

[#INSOLITE]interpellé ce midi à #StHerblain au volant d'1 véhicule volé à l'âge de 12 ans: était remis à son civilement responsable #précoce pic.twitter.com/wb5475Ab49 — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 14 mars 2017

Après vérification, les policiers ont constaté que la voiture avait été dérobée deux jours plus tôt en Vendée. Quelques minutes plus tard, les policiers ont vu revenir les deux garçons, qui sont montés dans le véhicule, ont démarré et s'apprêtaient à repartir. Les policiers sont intervenus et ont interpellé les deux jeunes, de nationalité roumaine. Les deux garçons ont alors expliqué aux policiers de plus en plus surpris que le véhicule à bord duquel ils circulaient avait été volée par leur cousin... de 13 ans.

Ce dernier a été interpellé dans un campement de fortune voisin de la zone commerciale. Tous trois ont été conduits au commissariat, puis remis aux parents sur instruction du parquet de Nantes. Une audition devrait avoir lieu ces prochains jours.