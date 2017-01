Nantes: sa fille reçoit un ballon à la tête, la mère tente d'étrangler l'instituteur

Cela aurait commencé par un cours de sport et un ballon, et terminé avec un parent d'élève tentant d'étrangler un professeur. Une mère de famille a été interpellée mardi 24 à Nantes et devrait être jugée ce jeudi 26 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de la même ville pour avoir violement agressé l'instituteur de sa fille.

Les faits se sont déroulés à l'école primaire Gay-Lussac, dans le quartier Doulon. L'enfant, scolarisée dans une classe de CM1, aurait reçu un ballon à la tête lors du cours de sport, lancé par l'instituteur "volontairement" et "trop fort" aux dires de sa mère, rapporte une source proche du dossier à Presse Océan.

Un incident pour lequel la mère est venue demander des comptes au professeur des écoles mardi après-midi à la sortie des classes. Si celui-ci aurait tenté de régler la question calmement, lui proposant d'en discuter en privé, la confrontation se serait vite envenimée.

Les coups, insultes, gifles et menaces contre l'instituteur se seraient succédés, atteignant leur paroxysme lorsque la femme aurait placé sa propre écharpe autour du cou de l'enseignant et serré comme pour l'étrangler. L'incident a nécessité l'intervention de la police qui a placé la mère en garde à vue.

L'incident du ballon pourrait être un élément déclencheur de cette furie, car selon le parquet de Nantes, cité par Le Parisien, il s'agirait d'"un différend stupide" faisant suite à "une accumulation d'incidents en décembre" quant au traitement réservé à l'élève.

Un "différent" qui vaut tout de même à la mère d'être accusée d' "outrages, menaces et violences sur une personne chargée de mission de service public, dans un établissement scolaire". Des fait qui peuvent être sévèrement punis. Car si l'enseignant n'a reçu "que" trois jours d'incapacité totale de travail, l'article 222-13 du code pénal prévoit que "les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises (entre autres, NDLR) sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire" .