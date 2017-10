Nantes: il braque un pistolet sur la tempe d'un prêtre en pleine messe

Un homme d'une trentaine d'années a semé la peur dans l'église Sainte-Croix de Nantes ce jeudi 5 au matin, pendant la messe célébrée par le prêtre Bernard Charrier, selon une information dévoilée par Ouest-France.

L'individu a pénétré dans l'édifice religieux alors qu'entre 40 à 60 fidèles écoutaient l'homélie et a braqué son arme -qui serait apparemment un pistolet d'alarme- sur la tempe du prêtre. Deux paroissiennes ont réussi à joindre la police, qui est rapidement intervenue et a interpellé l'individu.

Personne n'a été blessé mais les pompiers ont tout de même dû intervenir et deux personnes très choquées ont été hospitalisées.

Selon des témoins sur place, cités par Ouest-France, cet homme était entré dans l'église une première fois en parlant très fort au téléphone. Puis, face aux remontrances de certaines paroissiennes, il était revenu en colère en menaçant donc le prêtre.

Une autre paroissienne a expliqué lui avoir parlé et a assuré qu'il a tenu des propos étranges: "Il a soulevé sa chemise pour me montrer l’arme. Et là, il m’a dit: +Vous connaissez BFM TV? Je vais rentrer, je vais tirer partout. On va parler de moi+".

Le procureur de la République, Pierre Sennès, qui s'est rendu sur place, a de son côté assuré que, pour l'instant, "on ne parle pas de terrorisme". La police judiciaire de Nantes, qui a été saisie de l'affaire, cherchait encore ce jeudi en début d'après-midi à connaître les motivations de ce trentenaire. Et Pierre Sennès de préciser: "Un individu est entré dans l’église vers 11 h 40 et a mis le prêtre en joue avec une arme de poing. L’arme a été saisie, on va déterminer s’il s’agit d’une arme factice ou réelle. La PJ de Nantes est saisie. On va étudier la personnalité du suspect, âgé d’une trentaine d’années. Il a tenu des propos qu’on est en train de décrypter".