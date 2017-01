Nantes: un couple mis en examen pour avoir torturé et noyé leur fils de 8 ans

Ce sont ses tortionnaires qui ont fini par alerter les secours. Une jeune femme de 26 ans et son compagnon, 31 ans, ont été mis en examen à Nantes, vendredi 13, pour "meurtre sur mineur de 15 ans", "actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort" et "actes de torture et de barbarie habituels".

Le couple avait été placé en garde à vue mercredi 11, après la découverte du corps sans vie du petit David, 8 ans, dans l'appartement familial situé quartier de la Crémetterie, à Saint-Herblain. Selon les premiers éléments de l'enquête, le calvaire du jeune garçon a commencé à son retour de l'école, pour un motif "futile". Après avoir été déshabillé, il avait été sommé d'effectuer des flexions pendant une heure, avant d'être frappé "avec un objet", dont la nature reste à déterminer.

Cité par le quotidien Presse Océan, un voisin a témoigné avoir entendu l'enfant crier, demandant à plusieurs reprises "pardon" à sa mère et promettant qu'il "ne recommencerait plus". Le couple a fini par noyer l'enfant dans la baignoire de l'appartement.

Le couple est soupçonné, selon le journal, d'avoir déjà infligé par le passé et à plusieurs reprises, "la punition de la baignoire" au jeune garçon. Il aurait été entravé aux chevilles et aux poignets avec des liens qui seront ensuite retrouvés dans l'appartement, ce qui a mis les policiers sur la piste du meurtre.

Deux autres enfants de la famille, âgés de 18 mois et 3 ans, étaient présents dans l’appartement, ils sont bien. Le procureur les a fait placer par l’aide sociale à l’enfance. La famille était inconnue des services sociaux. Le petit garçon de huit ans venait d’arriver de Côte d'Ivoire pour rejoindre sa mère, au mois d’août.