Naufrage d'un navire de tourisme à Budapest: 7 morts et 21 disparus

Le bilan provisoire fait état de 7 morts, mais il risque de largement s'alourdir dans les heures et les jours qui viennent, 21 personnes étant ce jeudi portées disparues après le naufrage d'un bateau de touristes dans le Danube, mercredi à Budapest.

Dans la soirée, le navire a sombré rapidement entre le pont des Chaînes et le pont Marguerite, au cœur du quartier historique et touristique de la capitale hongroise, alors que les conditions météorologiques étaient particulièrement mauvaises.

L'embarcation transportait 33 touristes sud-coréens et deux membres d'équipage hongrois. Seules sept personnes avaient été repêchées mercredi soir, et hospitalisées en état d'hypothermie et de choc.

Les premiers rapports des autorités font état d'une collision avec un autre navire mais les conditions exactes du drame restent à établir. D'importants moyens ont été déployés par les autorités locales pour participer à des recherches qui s'avèrent très difficiles.

Depuis le début du mois de mai, Budapest connaît d'importantes précipitations qui ont largement fait monter le niveau du Danube. Des conditions dantesques qui favorisent un courant très fort. L'espoir de retrouver des survivants alors que la température de l'eau oscille entre 10 et 15 degrés apparaît bien faible.

Mihaly Toth, un porte-parole du propriétaire du bateau, Panorama Deck, a indiqué à l'agence de presse hongroise MTI que le bateau faisait l'objet d'un entretien régulier et n'avait pas de problèmes techniques.

"C'était une visite touristique de routine", a-t-il dit. "Nous ne savons rien sur ce qui s'est passé. Les autorités enquêtent. Tout ce que nous savons c'est qu'il a coulé vite", a poursuivi M. Mihaly.