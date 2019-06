Negzzia, mannequin iranienne, va obtenir l'asile en France

Christophe Castaner s'en est assuré personnellement: Negzzia se verra bien proposer l'asile par l'Ofpra dans les jours avenirs. La jeune femme de 29 ans, dont la situation a beaucoup touché le ministre de l'Intérieur, a quitté l'Iran, son pays natal, l'an dernier, pour vivre son rêve et devenir mannequin à Paris.

L'asile lui sera naturellement proposé. L'@Ofpra me l'a confirmé. Ses servives sont en contact avec elle, son dossier examiné avec l'attention bienveillante due à sa situation.https://t.co/CZEp9O2YzG — Christophe Castaner (@CCastaner) 2 juin 2019

Mais la situation a été très difficile à son arrivée. Elle a rencontré de mauvaises personnes qui voulaient profiter d'elle et de sa plastique pour se faire de l'argent. "Je n’ai pas besoin d’aide. Je ne suis pas venue à Paris pour devenir une pute", a-t-elle confié au Parisien.

En octobre, elle a commencé à se renseigner sur les démarches à effectuer pour obtenir l'asile en France. Son dossier a finalement été enregistré par l'Ofpra le 13 novembre 2018.

Mais n'ayant pas beaucoup d'argent, elle a fini par se retrouver à la rue et a pensé au pire: "Je me suis enfuie. J’étais détruite par toutes ces sollicitations. J’ai même été tenté de me tuer trois fois à Paris, de me jeter sous un métro".

Malgré tout elle n'a jamais baissé les bras, et elle a récemment obtenu l'aide d'un avocat, Me Sahand Saber, qui est d'origine iranienne.

Elle a passé son entretien vendredi à l'Ofpra, et devait en principe encore attendre plusieurs mois avant d'avoir une réponse.

Son histoire a été médiatisée, et son dossier est passé prioritaire, permettant un traitement rapide de sa situation de vulnérabilité.

La jeune femme a tenu personnellement à remercier Christophe Castaner pour le soutien qu'il lui a apporté.

En Iran, la vie de Negzzia est menacée. La justice de son pays a cherché à l'emprisonner et à la condamner à des coups de fouet à cause de son métier, et des photos parfois osées qu'elle peut poster sur les réseaux sociaux.