Nehuda et Ricardo: une plainte déposée contre eux pour menace de mort sur mineur

Nehuda et Ricardo sont une nouvelle fois mêlés à une sombre histoire. Après avoir été impliqués dans une affaire de violences volontaires sur leur fille de quatre mois, ils sont cette fois-ci soupçonnés d'avoir menacé de mort un enfant.

Tout a commencé en février dernier. Comme l'a expliqué Jeremstar sur son blog, les deux tourtereaux avaient pris la décision de se séparer de leur chien nommé Tyson avec qui ils apparaissaient souvent sur les réseaux sociaux. Une amie à la jeune femme avait alors accepté de le recueillir mais avait été contrainte de revenir sur sa décision, l'animal provoquant trop de dégâts à son domicile. Remis au couple, l'animal avait ensuite été déposé à la SPA de Pierrelatte qui avait rapidement posté sur sa page Facebook un message "pour le faire adopter".

Sur les réseaux sociaux, l'amie de Nehuda avait donc souhaité apporté son aide pour que le chien trouve le plus rapidement une nouvelle famille. Elle avait alors écrit un commentaire précisant qu'elle pouvait donner aux personnes intéressées des "renseignements" confirmant au passage qu'il s'agissait bien du chien de Nehuda et Ricardo.

Seulement voilà: Ricardo et Nehuda ne voulaient visiblement pas que l'histoire s'ébruite. Les deux amoureux s'en seraient alors pris violemment à la jeune femme, menaçant sa vie et celle de son enfant. "Le Mercredi 15 Février 2017, j’ai eu Nehuda au téléphone et c’est là qu’elle m’a hurlé dessus en me disant: +Je te préviens, enlève ton fils de l’école parce que je vais crever ton fils+. Elle me l’a répété à plusieurs reprises, en boucle, en me disant: +Tu ne sais pas à qui tu as affaire+. Dans la conversation, j’entendais Ricardo derrière dire aussi: +Oui, on va crever ton gosse+".

Nehuda aurait ensuite poursuivi ses menaces par sms: "Ton fils, enlève le de l’école. Mes amis à moi, malheureusement pour toi, ne sont pas des gens fréquentables donc armez-vous. Sois prudente", aurait-elle ainsi écrit à celle qui était supposée être son amie. Face à ses propos, elle a alors décidé de porter plainte et aurait même été contrainte de placer sous surveillance policière son enfant.

Pour elle, Nehuda n'est plus la même. Il faut qu'elle "réagisse, qu’elle arrête les réseaux sociaux, qu’elle se concentre sur sa fille, sa passion la musique et qu’elle retrouve une vie normale", a-t-elle expliqué. Et d'ajouter: "Je pense qu’elle n’arrive plus à assumer la célébrité et là, elle a été trop loin en menaçant mon enfant. Même si elle s’excuse, je ne retirerai pas ma plainte".