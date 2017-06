Neuilly-sur-Seine: soupçonné d'avoir tué son fils et conservé le corps pendant des jours

De nombreuses questions subsistaient ce vendredi 9 autour de la découverte d'un corps dans un état dé décomposition avancée à Neuilly-sur-Seine (Haus-de-Seine), au domicile d'un homme qui s'est gravement blessé lui-même à l'arrivée de la police. Malgré l'autopsie pratiquée jeudi 8, l'identité de la victime n'a pas encore été établie avec certitude, mais il pourrait s'agir du fils du locataire.

Cette étrange et encore mystérieuse affaire a débuté mardi 6 avec une procédure d'expulsion. Le sexagénaire qui habitait cet appartement de Neuilly-sur-Seine ne payait en effet plus son loyer depuis plusieurs mois. Un huissier accompagné d'un serrurier et de policiers s'est donc rendu sur place, relate Le Parisien.

Une fois la porte ouverte, ils ont trouvé le locataire gravement blessé à l'abdomen par arme blanche, son propre fait selon toute vraisemblance. L'horreur s'est poursuivie avec la découverte d'un cadavre putréfié enroulé dans un tapis. L'état de décomposition du corps ne laisse que peu de doute sur le fait qu'il se trouvait là depuis un moment, et donc que le sexagénaire aurait vécu un temps en sa présence.

L'enquête s'oriente vers un drame familiale. En effet, le fils du locataire, âgé de 17 ans, est porté disparu depuis plusieurs semaines. Le sexagénaire est donc suspecté de l'avoir tué. Toutefois, cette théorie ne pourra pas être confirmée ou infirmée tant que le corps n'aura pas été formellement identifié, ce qui nécessitera des analyse complémentaires en raison de son état. Le père était toujours hospitalisé jeudi.

La police judiciaire des Hauts-de-Seine a été saisie de l'enquête pour meurtre.