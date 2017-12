New York: le pire incendie depuis des décennies fait 12 morts (photos)

Un incendie, qui s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble, a provoqué la mort d'au moins 12 personnes à New York, dans le Bronx, jeudi 28 vers 19h (heure locale). Selon le maire de la ville, Bill de Blasio, c'est le pire sinistre que la Grosse pomme ait connu depuis "au moins un quart de siècle".

Le bâtiment de quatre étages a été complètement brûlé par les flammes: au total 25 appartements ont pris feu. Parmi les 12 victimes se trouvait un bébé âgé de un an, toujours selon les indications du maire de la ville sur Twitter qui a invité tous les New-yorkais à prier pour les victimes et blessés du drame.

"Nous risquons de perdre encore des gens", a-t-il aussi confié lors d'un point presse. En effet, quatre personnes ont été transportées à l'hôpital dans un état critique. "Il y a quatre personnes très grièvement blessées qui luttent contre la mort et d'autres blessures sérieuses en plus", a expliqué Bill de Blasio.

Tonight in the Bronx we've seen the worst fire tragedy in at least a quarter of a century. It is an unspeakable tragedy, and families have been torn apart. pic.twitter.com/0kCFMzxt79

— Bill de Blasio (@NYCMayor) 29 décembre 2017