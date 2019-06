Neymar accusé de viol: il publie échanges et photos intimes pour sa défense (vidéo)

Il clame son innocence et assure être victime d’une tentative d’extorsion. Le footballeur brésilien, star du PSG, Neymar a répondu aux accusations de viol portée à son encontre par une jeune Brésilienne rapportant des faits qui se seraient déroulés à Paris en mai.

La jeune femme a porté plainte expliquant que Neymar lui a imposé une relation sexuelle en étant "agressif" et faisant "usage de violence" alors qu’elle se trouvait à Paris entre le 15 et le 17 mai dernier. La victime déclarée avait été invitée par Neymar, les deux ayant fait préalablement connaissance via les réseaux sociaux et une messagerie privée.

Ce dimanche, le joueur, Neymar da Silva Santos Junior de son vrai nom, a publié une vidéo de sept minutes pour donner sa version des faits. Il a dans un premier temps nié les faits de viols: "Cela m’a surpris, c’était quelque chose de très moche, de très triste, car qui me connaît sait quel genre de personne je suis, sait que je ne ferais jamais une chose pareille" a-t-il notamment déclaré.

Ensuite, pour jouer la carte de la transparence et de la bonne foi, l’homme de 27 ans dévoile des photos intimes envoyées par la jeune femme et le détail de leurs échanges sur la messagerie WhatsApp, où la discussion apparaît effectivement cordiale et ponctuée, de la part de l’interlocutrice, d’envoi de clichés coquins.

"C’était un piège et j’ai fini par y tomber. J’espère que cela servira de leçon pour l’avenir" estime le joueur qui pense que le tout est un coup monté par la plaignante et son avocat pour lui extorqer de l’argent. Mais si Neymar est innocent, la nouvelle tombe mal pour lui alors que le joueur est en train de préparer la Copa America (la coupe continentale des pays d’Amérique du Sud) et que son sélectionneur lui avait déjà retiré le brassard de capitaine suite à un mauvais geste envers un spectateur lors d’un match en France.