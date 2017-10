Nice: un homme retrouvé mort devant un collège, la thèse du suicide privilégiée (photo)

La découverte est macabre et l'affaire reste encore mystérieuse. Ce mardi 10 au matin, le cadavre d'un homme a été découvert à l'entrée d'un établissement scolaire de Nice. Le collège de l'Archet, situé dans l'ouest de la préfecture des Alpes-Maritimes, a été immédiatement bouclé et les élèves envoyés hors de la zone de la découverte de la dépouille.

L'homme âgé d'une trentaine d'années gisait sur une aire de retournement d'autobus, en contrebas d'un précipice de faible profondeur, sur le terrain proche du collège, là où chaque matin des bus déposent les élèves.

Alertées peu avant 8h, les autorités sont rapidement intervenues et ont dressé des palissades pour couper la scène de la vue des passants et notamment des enfants. Des pompiers sont intervenus mais n'ont rien pu faire pour sauver la victime. La police scientifique est ensuite venue faire les prélèvements nécessaires à l'enquête.

Selon les premières constatations, c'est la thèse du suicide qui semble la plus probable, mais cette version n'a pas encore été officiellement confirmée et les investigations se poursuivent. Selon le scénario des enquêteurs, la victime se serait précipitée dans le vide depuis ce secteur de la ville en relief. On ignore à l'heure actuelle s'il existe un quelconque lien entre le trentenaire et l'établissement scolaire. Vers 9h, les jeunes étudiants au collège ont pu rentrer dans l'établissement.