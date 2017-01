Nice: une fillette meurt dans l'incendie d'un appartement éclairé à la bougie car privé d'électricité

Ce sont visiblement les bougies qui servaient à éclairer l'appartement qui sont à l'origine du sinistre. Mercredi 25, une fillette de cinq ans est décédée dans l'incendie de l'appartement familial situé dans un immeuble à l'est de Nice sur la Côte d'Azur. Selon Nice-Matin qui révèle le drame, la piste de l’accident domestique est envisagée.

Les six personnes occupant ce logement étaient privées d’électricité depuis mardi 24. C’est le recours à des bougies qui pourrait être à l’origine du départ de feu et qui aurait coûté la vie à la fillette, souligne de son côté 20 Minutes.

Suite au départ de feu, les occupants de l'appartement ont immédiatement prévenu les pompiers. L'incendie était particulièrement violent et a nécessité le déploiement d'une cinquantaine de soldats du feu. A l'arrivée de ces derniers sur place, la fillette avait déjà succombé, probablement asphyxiée par les émanations toxiques. Les pompiers ont néanmoins pu secourir la mère de famille et deux de ses frères et sœurs. Ils ont dû être hospitalisés. D'autres personnes intoxiquées par les fumées, ont été évacuées.

Un des quinze studios de la résidence a été totalement détruit par les flammes. Les autres logements ont été partiellement endommagés et par mesure de sécurité, une quarantaine d'habitants ont été pris en charge par les services de la ville et le bailleur social afin d'être relogés.