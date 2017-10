Nîmes: ivre et les cheveux teints en rose, il se masturbait devant des jeunes filles

L'affaire n'est pas banale. Un homme de 26 ans a été interpellé vendredi 6 dans le centre-ville de Nîmes alors qu'il s'était touché les parties intimes devant des jeunes filles dans un parc. Détail surprenant, le suspect avait les cheveux teints en rose. Ce qui a d'ailleurs permis son identification rapide par les forces de l'ordre rapporte Objectif Gard.

C'est dans l'après-midi que le commissariat de Nîmes a reçu de nombreux appels pour signaler un homme "de type africain et les cheveux roses" qui se masturbait dans un parc de la ville. Une fois rendu sur place, les policiers ont en effet pu constater qu'un homme répondant à ce signalement se trouvait dans un parc de la ville. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Entendu par les forces de l'ordre, il a d'abord tenté de nier les faits avant d'avouer et d'exprimer des regrets pour ses actes. Au moment de son interpellation, il présentait un fort taux d'alcoolémie.

Une plainte a été déposée contre lui pour "exhibition sexuelle". Il a été déféré devant le parquet en fin d'après-midi samedi 10. En situation irrégulière, il devra quitter le territoire très vite. Comme le précise le code pénal, "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende".