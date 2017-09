Nîmes: la Saur réclame plus de 10.000 euros de facture d'eau à une habitante

La facture d'eau était salée pour cette habitante de Nîmes dans le Gard. Selon une information de Midi Libre, une habitante de la ville découvre samedi 23 que la Saur, la société qui lui délivre l'eau courante lui réclame exactement 10.530,89 euros pour avoir consommé 2.879 mètres cubes d'eau. Un coup du sort qui est également complété par une autre mauvaise nouvelle, la facture indique "que cette somme sera prélevée sur son compte le 5 octobre prochain", rapporte le journal local.

Accusant le coup, la Gardoise a tenté de joindre la Saur pour se faire expliquer cette facture astronomique, en vain. Très remontée, elle a fait part de sa colère à Midi Libre: "Il s'agit d'une erreur, forcément! La facture reçue est une facture de résiliation, or je n'ai jamais demandé à clore mon abonnement. Samedi, j'ai essayé de joindre la Saur mais on ne peut avoir personne le week-end".

Elle a cependant réussi à joindre le service dépannage qui lui explique "qu'une personne avait bien demandé une résiliation de son abonnement et que les dossiers se sont peut-être inversés".

Et d'ajouter: "Le relevé de compteur ne correspond donc pas à ma consommation réelle. Je ne comprends pas comment ils peuvent envoyer une telle facture sans se poser des questions. J'espère juste que dès lundi tout pourra rentrer dans l'ordre".

Affaire à suivre donc car cette Nîmoise ne compte pas en rester là. "Qu'ils ne me disent pas que le montant va être débité et qu'ils me rembourseront après. Dès lundi, 8 h, je les appelle!", a-t-elle affirmé.