Noisy-le-Roi: un mineur menace et agresse les trois pompiers venus le secourir

Sa tentative de suicide s'est transformée en déferlement de violence à l'encontre des soldats du feu venus le secourir. Un jeune homme de 15 ans, qui avait tenté de se donner la mort en ingurgitant de l'alcool et des médicaments, a menacé et agressé les pompiers venus à son secours, leur portant plusieurs coups de poing et de genou, samedi à Noisy-le-Roi dans les Yvelines. Une plainte a été déposée contre lui.

Selon France Bleu, le jeune homme, dont la mère avait prévenu en début d'après-midi les pompiers des intentions suicidaires de son fils, avait absorbé des médicaments et de l'alcool. A l'arrivée des pompiers à son domicile, l'adolescent leur a lancé "qu'il n'avait rien demandé à personne", il a menacé de "les crever", les a insultés, et leur a donné des coups de poings et de genoux. Il a finalement pu être maîtrisé non sans efforts.

Lire aussi – Une ambulance des pompiers volée en pleine intervention à Aix-en-Provence

La gendarmerie a été appelé en renfort ainsi que des secours pour prendre en charge les pompiers agressés. Deux d'entre eux ont été touchés au visage, et se sont vus prescrire respectivement dix et six jours d'ITT (incapacité totale de travail).

"Le mineur, escorté par les gendarmes jusqu'à l'hôpital pour observation, a ensuite été placé en garde à vue", précise la radio. Les pompiers des Yvelines ont déposé plainte "dans le cadre de la protection fonctionnelle des agents" et ont évoqué une "déplorable agression".