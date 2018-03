"Epouse-moi!" crié à Brigitte Macron: les lycéens n'ont pas été collés

L'information avait de quoi faire sourire mais en réalité il s'agit d'un canular. Selon le quotidien Le Bien Public, Brigitte Macron était en déplacement lundi 5 au lycée Carnot de Dijon avec le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. L'occasion pour un élève de réaliser une petite blague.

"Certains jeunes ont, selon nos informations, tenté un trait d’humour qui n’a pas été du goût de tout le monde. «Brigitte, épouse-moi!», a-t-on pu entendre. Le ou les prétendants n’auront pas le droit à une seconde chance. Et leurs petits camarades non plus. Comme personne n’est sorti du rang pour «avouer ses sentiments», la sanction a donc été collective. Deux heures de colle et conseil de discipline pour toute une classe", fait savoir le quotidien. Une sanction qui paraît bien lourde pour une simple blague de potache.

Car en effet, après vérification auprès du proviseur de l'établissement, il s'agit en réalité d'une fausse information comme le confirme Closer. Cette scène ne se serait pas produite: "Je n'ai pas quitté madame Macron de la journée et je n'ai absolument pas entendu cela", a-t-il assuré, affirmant également que les "punitions collectives sont interdites depuis des années".

"Il y a effectivement quelqu'un qui a crié «Brigitte, épouse-moi». Il y a eu des remontrances mais ce n'est pas allé plus loin finalement. Que le proviseur n'est pas entendu, c'est normal, il y avait 800 élèves de différents établissements", assure de son côté la rédaction du Bien Public qui a publié un démenti sur l'ampleur de la sanction.

A noter, sur une note plus sérieuse, que Brigitte Macron, elle-même ancienne professeur, s'est longuement exprimé sur le sujet du harcèlement scolaire qui toucherait près de 10% des élèves français.