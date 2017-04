Nord: il tronçonne un arbre qui tombe sur la maison des voisins

L'histoire ressemble à un canular ou à une mauvaise blague du 1er avril, d'autant plus que c'est bien ce samedi qu'elle s'est déroulée. Et à peu de choses près, les coïncidences auraient pu être plus nombreuses. L'incident a en effet eu lieu rue du chêne, mais c'est un peuplier qui a été impliqué. Mais surtout, l'arbre n'est pas tombé du bon côté, et la maison des voisins en a fait les frais.

L'incident survenu samedi à Louvil (Nord) peut prêter à sourire dans la mesure où il n'a fait aucune victime. Mais les malheureux propriétaires de la maison en question ne doivent pas trouver l'aventure particulièrement drôle.

Vers 11h15 ce fameux jour, le propriétaire de la pâture mitoyenne a décidé de profiter du week-end pour abattre un de ses arbres à la tronçonneuse, révèle France 3 Hauts-de-France. Il s'agissait d'un peuplier haut de 40 mètres. La chute a donc été impressionnante, d'autant plus que l'apprenti bûcheron n'avait certainement pas prévu que l'arbre tombe de ce côté-là.

Mauvais calcul, problème technique ou coup de vent, l'histoire ne le dit pas. Mais le résultat a été que l'arbre s'est écrasé sur la maison des voisins, heureusement sortis à ce moment. La toiture et les pignons de la bâtisse ont été sérieusement endommagés et la maison rendue temporairement inhabitable. Ses habitants ont pu être relogés par leur assurance.

Un incident qui rappelle que se servir d'une tronçonneuse ou couper un arbre d'une telle hauteur n'est pas un acte anodin et nécessite une bonne préparation ou de faire appel à un professionnel.