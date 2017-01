Nord: un homme poignardé à mort à Loos pour une place de parking

Un homme de 30 ans s'est fait poignarder par son voisin ce lundi 30 en début de soirée à Loos près de Lille dans le département du Nord, en cause: une querelle pour une place de parking. La victime de cette agression mortelle était un père de famille, il était avec sa jeune fille de cinq ans au moment du drame. Son voisin, un plombier-chauffagiste de 54 ans avait pris l'habitude de systématiquement garer ses deux véhicules professionnels devant chez lui, empêchant toute autre personne de stationner.

Cette habitude n'était apparemment pas au goût de tous et devait particulièrement agacer son voisin d'une trentaine d'années puisque les deux hommes en sont venus aux mains, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Le plombier a alors sorti un couteau et a agressé son voisin en le poignardant à la carotide.

Un policier municipal qui habitait à proximité et alerté par les cris a prodigué les premiers secours au jeune père qui gisait à terre. Mais le massage cardiaque n'a eu aucun effet. Les secours ont ensuite tenté de le réanimer à leur tour pendant une trentaine de minutes sans succès. La petite fille de la victime, témoin de la scène et donc très choquée a été accueillie au CHR de Lille avec sa mère, son petit frère et sa grand mère pour qu'il leur soit apporté une aide psychologique. Le suspect qui n'était jusqu'ici pas connu des services de police, a été arrêté et placé en garde à vue.