Wasquehal: un jouet ressemblait à une bombe, une église évacuée

Ils ont eu une belle frayeur. Dimanche 26, l'église Saint-Nicolas de Wasquehal (Nord) et ses quelque 400 fidèles ont été évacués après la découverte, dans une voiture stationnée à proximité, d'un objet ressemblant à un engin explosif. C'est un passant qui a donné l'alerte après avoir observé un bloc jaune portant la mention "C4 - Explosive" avec du scotch, des fils et un "minuteur". Rapidement, la police est intervenue, évacuant dans le calme les 400 paroissiens de cette église. Des militaires et une équipe de démineurs étaient également sur place.

Le maire UDI de la commune, Stéphanie Ducret, a finalement déclaré, peu de temps après, qu'il s'agissait en réalité d'un jouet d'enfant. "On ne pouvait pas le savoir, le jouet factice était très ressemblant de la réalité, donc tout le dispositif de sécurité a été mis en place et tout s'est très bien passé", a-t-il ainsi expliqué.

Selon les premiers éléments divulgués, la voiture dans laquelle le jouet a été découvert appartient à une paroissienne. Cette dernière, qui a été convoquée par les autorités dimanche 26 afin de se justifier de la présence de cette arme factice dans sa voiture, était venue assister à la messe avec sa famille. Elle a été entendue au commissariat de Roubaix et aurait affirmé que le jouet avait été acheté sur Internet.

Alors que la menace terroriste est encore très présente sur le sol français, les autorités se montrent très vigilantes sur les objets pouvant ressembler à des armes. Récemment, au Carnaval de Nice par exemple, les déguisements prêtant à confusion comme les sabres de pirate, fusils ou pistolets de cow-boy, avaient été proscrits. En parallèle, les feux d'artifices, pétards, bombes à serpentins et autres sprays avaient eux aussi été bannis du site.