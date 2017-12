Nordahl L. (affaire Maëlys) impliqué dans la disparition d'Arthur Noyer? La famille du militaire abasourdie

Il est déjà le principal suspect de l'affaire Maëlys et pourrait être impliqué dans une autre disparation. Lundi 18, Nordahl Lelandais a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour tenter de retrouver le caporal Arthur Noyer, qui a disparu à Chambéry dans la nuit du 11 au 12 avril dernier.

Les premières investigations ont révélé des éléments permettant d'établir une proximité entre les deux hommes. En effet, le portable et le tracker de la voiture de Nordahl Lelandais ont été localisés à l'endroit où Arthur Noyer a été vue pour la dernière fois en vie, le soir du drame. Une coïncidence plus que troublante qui a stupéfait la famille du militaire disparu. Ses parents, Cécile et Didier Noyer, sont "abasourdis".

"Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur l’enquête depuis le début. La juge d’instruction nous avait reçus il y a quelques mois. Elle nous avait expliqué que c’était pour le bien de l’enquête si on ne nous disait rien", a expliqué la mère du disparu au Dauphiné libéré. Et d'ajouter: "Mais c’était difficile pour nous d’apprendre, par exemple, par les médias ou les réseaux sociaux, que des investigations étaient menées sur le terrain à la vue de tout le monde et que nous, nous n’avions même pas droit à un coup de fil. Nordahl Lelandais, je sais juste que c’est lui qui est suspecté dans l’affaire Maëlys".

De son côté l'avocate du couple, jointe par le Parisien, partage la stupéfaction de ses clients. "Je n'ai aucun commentaire à faire à ce stade de l'enquête. Est-ce une porte qui s'ouvre et qui va se refermer ensuite, je n'en sais rien", a-t-elle souligné.

Les analyses du matériel informatique du suspect ont permis aux enquêteurs de découvrir que "l'ex-militaire de 34 ans avait consulté, courant avril, des sites (...) traitant notamment de comment faire disparaître un corps".

Pour rappel, Nordahl Lelandais est déjà poursuivi pour des faits de meurtre, d'enlèvement et de séquestration dans le cadre l'enquête sur la disparition de Maelys de Araujo.