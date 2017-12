Nordahl L.: ces autres disparitions qui intriguent les enquêteurs

Il y a désormais deux affaires Nordahl Lelandais. Alors que l'ancien militaire est le principal suspect dans l'affaire Maëlys, il pourrait être mis en examen ce mercredi dans le cadre d'une autre enquête. Celle sur la disparation, en avril dernier à Chambéry, d'Arthur Noyer, jeune chasseur alpin de 24 ans.

C'est d'ailleurs dans le cadre de l'affaire Maëlys que les enquêteurs ont pu obtenir des éléments permettant de soupçonner Nordahl Lelandais d'être impliqué dans la disparition du jeun militaire, notamment grâce à l'étude du téléphone et du matériel informatique de ce dernier.

Le juge d'instruction en charge de l'affaire Noyer ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là et a aussi prévu de faire réexaminer une dizaine de dossiers de disparitions ou meurtres non résolus dans la région. Le passé de Nordahl Lelandais, ancien au 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, entre 2002 et 2007, sera de nouveau passé au crible souligne Le Parisien.

Trois affaires intéressent particulièrement la justice explique BFMTV. La première concerne la disparition de Jean-Christophe Morin, en 2011, en marge du festival de musique électro Elements qui se déroulait au Fort de Tamié, près d'Albertville (et à une cinquantaine de kilomètres de Chambéry). Seul son sac à dos avait pu être découvert lors de recherches menées pour tenter de retrouver le jeune homme.

Deuxième affaire, celle de la disparation d'Ahmed Hamadou, dans des conditions similaires l'année suivant, toujours en marge du même festival de musique. Il s'y était rendu avec un ami après une soirée arrosée à Chambéry mais s'étaient fait refouler à l'entrée. Les deux amis s'étaient alors séparés et depuis, Ahmed Hamadou n'a donné aucun signe de vie.

Une autre affaire plus récente serait également étudiée par les enquêteurs sans que l'on en sache plus sur elle. Au total, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte une dizaine d'affaires de disparition non-élucidées dont la temporalité pourrait correspondre avec une implication possible de Nordahl Lelandais.