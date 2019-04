Nordahl Lelandais: 40 disparitions suspectes dont 15 "prioritaires"

Depuis que Nordahl Lelandais, meurtrier présumé de la petite Maëlys de Araujo, a été lié également au meurtre d'Arthur Noyer, la piste d'un tueur en série a été sérieusement explorée par les enquêteurs de la cellule Ariane. Après des mois de travail, ceux-ci ont exclu près d'un millier de disparitions non-élucidées mais continuent d'explorer la piste de l'ex-militaire de 36 ans dans une quarantaine d'affaires.

Parmi celles-ci, 15 feraient l'objet d'une attention "prioritaire" rapporte Le Parisien, neuf sont étudiées par des gendarmes et six par des policiers. "Il y a des interrogations, parfois grosses, sur certains dossiers. Mais à ce jour, aucun élément ne permet de l’impliquer et il est possible qu’aucune preuve ne soit trouvée. Attention à ne pas créer de faux espoirs aux familles" résume auprès du quotidien une source "haut fonctionnaire".

C'est un long travail qui a permis ce résultat puisqu'il a d'abord fallu exclure des centaines de dossiers pour lesquelles il était matériellement impossible que Nordahl Lelandais soit présent sur place. Mais il demeure donc des dizaines d'affaires pour lesquelles il est envisageable qu'il soit impliqué, ce qui ne signifie pourtant pas qu'il existe des éléments à charge.

Parmi les cas prioritaires se trouveraient notamment les affaires Adlène Kifani, Éric Foray, Nelly Balmain, Ahmed Hamadou, Lucie Roux, Jean-Christophe Morin, Hugo Raffi, Pierre-Alexandre Seenyen, Edwige Ukundirwase, Nicolas Suppo, Stéphane Chemin, Georgette Bonnet et surtout Adrien Fiorello. Des noms déjà évoqués par le passé. Mais d'autres disparitions peu ou pas médiatisées sont également examinées: celles Hugo Raffi, Adlène Kifani.