Nordahl Lelandais nie avoir violé Maëlys malgré ses penchants pédophiles

Nordahl Lelandais a-t-il violé la petite Maëlys de Araujo avant de la tuer? Celui qui a reconnu son implication dans la mort, accidentelle selon lui, de la fillette continue de nier toute agression ou tentative d'agression sexuelle à son encontre précise Le Parisien. Cela alors que l'instruction a au cours des mois relevé plusieurs éléments indiquant des tendances pédophiles, reconnues par le suspect.

Il y a bien sûr les deux accusations d'agressions sexuelles sur mineures portées par ses petites cousines, pour lesquelles Nordahl Lelandais est actuellement mis en examen. L'une d'entre elle a été filmée. Mais il s'agit là d'affaires distinctes du meurtre de Maëlys. De plus, son ancien codétenu a affirmé que l'homme lui aurait confié avoir violé l'enfant.

Les enquêteurs avaient également découvert que le suspect consultait des sites pédopornographiques pendant une à deux heures par jour, utilisant des mots clés désignant de très jeunes filles. De telles recherches auraient été faite peu de temps avant et après la mort de Maëlys.

Toutefois, Nordahl Lelandais réfute l'image de prédateur pédophile. Il assure n'avoir regardé que des vidéos impliquant des jeunes filles majeures et que ses agressions sur mineures -dont l'une avait 4 ans au moment des faits- étaient liées à une consommation importante d'alcool et de drogue.

Une version qui pourrait suffire pour éviter d'être accusé de viol dans son procès concernant Maëlys, attendu pour le printemps 2020. En effet, l'examen du corps, découvert six mois après le décès, n'avait pas permis d'établir si la fillette avait été violée. Le seul élément dévoilé attestant de cela est donc pour l'instant le témoignage de son ex-codétenu.

En plus de la recherche de la vérité, la différence pour Nordahl Lelandais est que le meurtre d'un mineur de 15 ans accompagné ou précédé d'un viol peut en principe valoir la perpétuité "incompressible" à son auteur, peine cependant prononcée très rarement. De plus, pour le meurtre de Maëlys et l'assassinat d'Arthur Noyer, l'homme risque déjà la perpétuité avec jusqu'à 22 ans de période de sûreté.