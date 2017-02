Nouveau cas de noyade à Aquaboulevard, une fillette de cinq ans entre la vie et la mort

Une enfant de cinq ans s'est retrouvée, mercredi 22, en réanimation à l'hôpital Necker-Enfants malades, à Paris dans le XVe arrondissement. La fillette est tombée dans le bassin de la piscine parisienne du complexe de l'Aquaboulevard. Selon France bleu, "le pronostic vital de la fillette est engagé". Venue à Aquaboulevard accompagnée d''un membre de sa famille la petite fille s'est retrouvée sans surveillance dans le bassin à vague du parc vers 17h. Sortie de l'eau par le maître nageur et en arrêt cardio-respiratoire elle a rapidement été prise en charge par les sapeurs-pompiers. Ce cas de noyade vient s'ajouter à une longue série d'accidents qui avait eu lieu dans cette même piscine.

Le dernier cas remonte à août 2015. Dans des circonstances inconnues, un enfant également âgé de cinq ans avait perdu pied dans le grand bassin extérieur du centre de loisir. Pourtant ce dernier était surveillé par son père. Malgré une intervention très rapide des maîtres nageurs qui l'avaient repêché, le petit garçon avait fait un arrêt ventilatoire. Grâce à un massage cardiaque, l'enfant avait échappé de justesse à la mort. En 2012, un autre petit garçon avait fait une grosse frayeur à sa famille. Rescapé de la noyade, il avait été autorisé à sortir de l'hôpital Necker quelque temps avant sa mère de 29 ans hospitalisée dans le même établissement car en état de choc après l'incident.

En août 2006, un petit mouvement de panique à eu lieu à l'Aquaboulevard après qu'une fratrie deux filles et un garçon respectivement âgés de 5, 6 et 7 ans aient coulé dans le bassin en pleine air. "Plus de peur que de mal. Ils ont simplement bu la tasse", avait résumé le directeur de du parc qui avait cependant alerté les pompiers et le Samu tout de suite après l'incident. "Les trois gamins ont été victimes d'aquastress; le stade 1 de la noyade quand on panique et que de l'eau entre en contact avec les voies respiratoires", expliquait alors un secouriste dans les colonnes du Parisien.

Malheureusement, tous n'ont pas eu la chance de survivre à la noyade. En 2003, le petit Mohamed âgé de 4 ans, a perdu pied dans ce même bassin en pleine air sans que personne ne s'en aperçoivent. C'est une nageuse qui avait sonné l'alerte après être tombée sur le corps inanimé. La police judiciaire avait alors lancé une enquête pour déterminer la position des surveillants de baignade et des membres de la famille du défunt au moment du drame.