Nouvelle-Zélande: 3 étudiants français trouvent la mort dans un accident de la route

Pas moins de trois étudiants français ont trouvé la mort dans un accident de la route samedi 17 en Nouvelle-Zélande vers 20h (heure locale). Tous âgés de 23 ans et scolarisés au Cesi, école d'ingénieur informatique de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, ils ont péri sur une route à 80 kilomètres au sud d'Auckland, la plus grande ville du pays située dans sa partie nord.

Ils avaient posé leurs bagages depuis peu de temps sur le territoire et devaient y rester plusieurs mois dans le cadre d'un stage. Profitant d'une journée de repos pour visiter l'île, les étudiants ont été surpris par le brouillard épais qui était descendu sur la route, globalement peu dangereuse selon les témoins de l'accident interrogés par Stuff, un média local.

Leur Toyota est alors violement entrée en collision avec une BMW qui arrivait en face. Les trois jeunes sont morts sur le coup et deux de leurs camarades s'en sont sortis grièvement blessés. Ce mardi 20, leurs jours n'étaient plus en danger même si leur état est toujours grave d'après les autorités. Le conducteur du véhicule de marque allemande, de nationalité néo-zélandaise, est lui aussi décédé à cause du choc provoqué par l'accident.

"La voiture était en feu... Il n'y avait personne pour aider. Il était trop tard pour aller chercher un extincteur, les flammes couvraient l'ensemble de la voiture", a confié un des témoins de la scène.

Deux des trois étudiants étaient originaires de la région amiénoise et le troisième venait de la commune d'Orvault, non loin de Nantes. A Saint-Nazaire au Cesi, une cellule psychologique a été mise en place.