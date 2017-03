Nouvelle-Zélande: un chien abattu à l'aéroport car il empêchait les avions de décoller

Grizz était un chien-renifleur de la police néo-zélandaise qui travaillait avec son maître à l'aéroport d'Auckland. Vendredi 17, il a quitté son poste et échappé à sa surveillance.

Il s'est rendu sur le tarmac de l'aéroport et personne n'a réussi à le maîtriser ni à le faire obéir. Pendant trois heures, les autorités néo-zélandaises ont essayé en vain de calmer le chien qui chahutait au milieu des avions.

A cause de Grizz, la sécurité de l'aéroport a dû suspendre tous les atterrissages et décollages. Ainsi, pas moins de seize vols ont été retardés.

Mais la longue course poursuite s'est terminée tragiquement: la sécurité jugeant avoir tout fait pour essayer de maîtriser le chien, a ordonné aux policier de le tuer.

Grizz a donc été abattu d'une balle par un policier. L'aéroport d'Auckland a relayé l'information sur Twitter: "malheureusement un chien de la sécurité de l'air a été tué par balle ce matin. L'équipe de l'aéroport d'Auckland a essayé de l'attraper durant trois heures, nos pensées vont à son propriétaire".

Unfortunately an Aviation Security dog was shot this morn @AKL_Airport staff had tried for 3 hours to catch it our thoughts are with handler

— Auckland Airport (@AKL_Airport) 16 mars 2017