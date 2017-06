Noyade mortelle en Alsace: ses amis croient à une blague, ils ne l'aident pas

Personne n'est venu l'aider. Alors qu'il était en train de se baigner à Soultzeren (Alsace) au lac des Truites, un jeune homme de 26 ans est mort mardi 21 après s'être noyé sous le regard de ses amis. Ce jour-là, alors que les températures étaient très élevées, ils ont tous décidé d'aller se rafraîchir dans ce plan d'eau. Mais sur place, le moment de détente a viré au cauchemar.

Alors qu'il était dans l'eau, le jeune homme a commencé à paniquer, s'agitant et levant les bras pour essayer d'alerter ses amis face à l'urgence de la situation. Mais malgré ses appels de détresse, personne n'est venu à son secours, tous croyaient à une blague. Sauf que la victime a rapidement disparu sous l'eau, provoquant enfin l'inquiétude de ses amis. Commençant à réaliser ce qu'il était en train de se produire sous leurs yeux, ils sont immédiatement partis le chercher avant de tenter de le réanimer sur la berge. Alertés, les secours ont alors pris le relai, en vain. Le jeune homme n'a pas survécu à la noyade.

Au total, 1.266 noyades ont été recensées au cours de l’été 2015, dont 436 qui ont été fatales aux victimes, selon une enquête de Santé publique France dont les résultats ont été dévoilés dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH). Et sans grande surprise, ce sont les plus jeunes qui ont été le plus touchés par ce phénomène.

Parmi ces noyades, 18% concernaient des enfants de moins de 6 ans (226 noyades dont 29 décès) et 46% des adultes de plus de 45 ans (568, dont 260 décès). Au total, 41 noyades se sont produites en piscine privée (68 décès), 62 en piscine publique d’accès payant (6 décès), 157 en cours d’eau (115 décès), 132 dans un plan d’eau (65 décès), 637 en mer (167 décès) et 37 en d’autres lieux (15 décès).