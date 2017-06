Noyade sèche: un petit garçon de 4 ans boit la tasse et meurt plusieurs jours après

C'est une cause de décès encore méconnue mais la multiplication des cas commence à interpeller les autorités sanitaires à travers le monde. Un petit garçon de quatre ans, prénommé Francisco, est mort samedi 10 à Houston (Texas), aux Etats-Unis. Il a été victime d'une noyade sèche (ou noyade secondaire).

Huit jours avant son décès, il était allé se baigner avec ses parents près d'une digue au Texas et avait bu la tasse. Son père a expliqué au site américain Eyewitness News que son fils était ressorti le ventre anormalement gonflé mais lui et son épouse ne se sont pas inquiétés outre mesure. Pensant que cela allait vite passer. Mais samedi, Francisco s'est réveillé en criant et "a rendu son dernier souffle".

Tara, sa maman, a également confié sa détresse et a raconté les quelques minutes durtant lesquelles les secours ont tenté de sauver son fils. En vain. "Une infirmière est venue et nous a expliqués que c'était une noyade sèche. Ses poumons étaient remplis d'eau. Les médecins ne pouvaient plus rien faire pour lui" a-t-elle expliqué.

Ce fait divers rappelle douloureusement que la mort par noyade n'est pas forcément instantanée. La noyade se définit comme une insuffisance respiratoire due à du liquide infiltré dans les poumons (une petite quantité est suffisante). Ce qui provoque un manque d'oxygène et peut mener à une crise cardiaque. La noyade peut intervenir généralement jusqu'à 72 heures après. Un délai de huit jours, comme dans le cas de Francisco, est extrêmement rare.