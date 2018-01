Oise: le cerf sauvé d'une chasse à courre aurait été tué

Il n'aura finalement échappé à son funeste destin que quelques jours. Le cerf sauvé mardi 26 décembre par des habitants de Bonneuil-en-Valois, alors qu'il était traqué par des chasseurs pratiquant la chasse à courre, aurait été tué dimanche 31 lors d'une partie de chasse à tir selon le collectif "Abolissons la Vénerie Aujourd’hui", a rapporté L'Union.

Deux photographes et une habitante de Bonneuil-en-Valois ont confirmé la triste nouvelle auprès du quotidien local.

Le cerf en question boitait quand il a été aperçu puis abattu par les chasseurs en forêt de Retz, à une dizaine de kilomètres de Bonneuil-en-Valois.

Mardi dernier, l'animal sauvage s'était réfugié sur un terrain privé de la petite commune de l'Oise. Il était blessé et encerclé par les chiens des chasseurs.

Le maire et plusieurs habitants s'étaient rendus sur place pour plaider sa cause et avaient réussi à dissuader les chasseurs de l'achever. "On devait être plus d’une trentaine. Les chasseurs ont été insultés de tous les noms. Le propriétaire refusait de les laisser entrer chez lui", avait témoigné une dame auprès du Parisien.

"Il ne bougeait plus, il nous regardait comme un pauvre malheureux, la langue pendante ensanglantée. Il a fini par repartir tranquillement", avait aussi souligné une autre riveraine.

Chaque année, la chasse à courre provoque de vives tensions car un arrêté municipal l'interdit dans les limites de la commune, mais régulièrement les chasseurs pénètrent tout de même le périmètre sans autorisation.