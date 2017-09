Oise: un homme vient à son secours, il le mord violemment et lui vole sa voiture

La sanction est tombée. Selon une information rapportée par Le Parisien, un homme a été condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal de Compiègne pour avoir commis trois vols entre 2014 et 2016. Et l'un d'eux a particulièrement retenu l'attention des médias. Les faits remontent à 2015. Cette année-là, alors qu'il se trouvait dans la rue un soir d'octobre, le prévenu a frappé à la porte d'un inconnu, le visage ensanglanté. Il lui a alors demandé s'il pouvait le conduire à Saint-Sauveur (Oise), la ville où il habite.

Et après une certaine hésitation, l'homme a finalement accepté de l'emmener, refusant toutefois sa deuxième requête: le conduire jusqu'à Jaux, une ville située à proximité. Face à ce refus, le blessé s'est alors jeté sur le conducteur, le mordant à l'oreille et au doigt. De plus, il n'a pas hésité à lui voler son véhicule, laissant sa victime sur le bas-côté.

Comme annoncé précédemment, le voleur a également été condamné pour deux autres vols: le premier date de novembre 2014. Alors que sa victime dormait à poings fermés, il s'était introduit dans son domicile de Jonquières (Oise), dérobant télévision, matériel informatique, enceinte, téléphone et sac à main. Enfin, le dernier s'était produit en mars 2016. Il avait volé, avec d'autres personnes, 150 euros dans la caisse automatique d'une station de lavage de la commune de Lacroix-Saint-Ouen.

Devant le juge, l'homme a déclaré n'avoir aucun souvenir de ces trois vols, expliquant qu'à cette époque, il consommait de la drogue. "J'ai traversé une mauvaise période. Pendant six ans, j'ai pris beaucoup de produits stupéfiants. Aujourd'hui, j'ai changé, je suis clean", a-t-il notamment déclaré. Des propos qui ne semblent pas avoir convaincu le tribunal.