Opération réussie, la plus grosse femme du monde a perdu 100 kilos

Elle a perdu un cinquième de son poids en moins d'un mois. Jusqu'à présent, Ahmed Abd El Aty affichait 500 kilos sur la balance mais vient de descendre en-dessous de la barre des 400 grâce à un régime alimentaire liquide et une opération chirurgicale réussie. Décrite comme la plus grosse femme du monde, cette Egyptienne de 37 ans est atteinte d'Eléphantiasis, une maladie qui fait grossir ses membres inférieurs et supérieurs. Immobilisée depuis 25 ans, elle a de la peine à s'exprimer et peut à tout moment être victime d'une embolie pulmonaire qui pourrait lui être fatale.

Par conséquent, la trentenaire est passée entre les mains du docteur Muffazal Lakdawala qui, ému par son histoire, a décidé de prendre en charge son transport jusqu'en Inde où il officie. L’opération chirurgicale, qui s'est déroulée à Bombay, consistait à diminuer la taille de son estomac.

Selon les médecins, la patiente est désormais "nourrie de fluides par voie orale et les accepte bien". "La suite du traitement pour l'équipe soignante consistera à corriger tous les problèmes médicaux associés, pour la remettre en condition suffisante afin qu'elle puisse repartir en Egypte aussi vite que possible", ont-ils ainsi déclaré. Maintenant, elle devra effectuer plusieurs mois de physiothérapie (une thérapie dont le but est d'améliorer la santé physique et de rétablir la motricité) pour se remuscler. Et les évolutions commencent à se voir: elle parvient d’ores et déjà à s’asseoir.

Pour rappel, Ahmed Abd El Aty avait eu du mal à se rendre en Inde en raison de sa santé fragile. Les compagnies aériennes étaient réticentes à la prendre en charge. Elle était donc montée à bord d'un vol médicalisé spécialement aménagé.